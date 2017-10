Luxemburg moet van EU 250 miljoen euro innen bij Amazon

Amazon is gevestigd in het groothertogdom en geniet volgens Vestager illegale staatssteun door een gunstige belastingdeal uit 2003, die in 2011 werd verlengd.

Amazon hoefde over bijna drie kwart van de winst geen belasting te betalen, en droeg daardoor vier keer minder af dan andere lokale bedrijven, aldus Vestager.

''Dat is illegaal onder de Europese regels. Lidstaten kunnen geen belastingvoordelen geven aan multinationals die niet beschikbaar zijn voor anderen.''

Ongerechtvaardig

Luxemburg hanteerde een ongerechtvaardigde methode om de belastingaanslag te berekenen, aldus de Deense. "'Ze schoven met het grootste deel van hun winsten tussen twee in Luxemburg gevestigde Amazon-bedrijven", zegt Vestager.

"Bij het ene bedrijf werken vijfhonderd mensen, bij het andere nul. Die houdstermaatschappij was een lege huls, zonder kantoren." Door de constructie drukte Amazon de belastingafdrachten.

Amazon

"Wij zijn van mening dat Amazon van Luxemburg geen speciale behandeling heeft gehad en dat we in volledige overeenstemming met Luxemburg en het internationaal belastingrecht belasting hebben betaald", stelt Amazon woensdag in een reactie.

"We zullen het besluit van de commissie bestuderen en onze juridische mogelijkheden nagaan, inclusief een hoger beroep."

Niet schuldig

In een reactie weerspreekt Luxemburg zich schuldig te hebben gemaakt aan het geven van illegale staatssteun. Het land laat weten kennis te nemen van het besluit van Vestager en gaat het grondig analyseren.

De regering stelt altijd volledig te hebben meegewerkt met Vestagers onderzoek en zegt hard mee te doen aan de strijd tegen ''schadelijke belastingontwijking''. Ook claimt Luxemburg sterk te hechten aan ''fiscale transparantie''.

Fiat

Het is niet de eerste keer dat Vestager haar pijlen op Luxemburg richt. In 2015 werd het land opgedragen 30 miljoen euro terug te halen bij Fiat. Naar fiscale deals met McDonald's en het Franse energieconcern Engie doet de Europese Commissie nog onderzoek.

Vorig jaar augustus sommeerde Vestager de Ierse fiscus om 13 miljard euro achterstallige belasting te innen bij de Amerikaanse techreus Apple dat in Dublin zijn Europese hoofdzetel heeft. Woensdag werd bekend dat de commissie de Ierse regering daagt vanwege nalatigheid in de Apple-zaak. Dublin heeft tot nu toe de 13 miljard euro niet geïnd.

En Nederland heeft 25,7 miljoen euro belasting moeten terugvorderen van Starbucks, omdat volgens Vestager de regels voor verrekenprijzen binnen het concern onjuist zijn toegepast. Die zaak ligt eveneens bij het Europees Hof van Justitie.