Value8 neemt failliete liftenspecialist Get Up over

Financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Het bedrijf uit het Gelderse Vaassen levert en monteert personen-, platform- en goederenliften. Get Up richt zich met zijn liften vooral op de zorgmarkt en de detailhandel. Value8 is al actief in de liftensector met het in Zaandam gevestigde bedrijf Axess Liften.

De activiteiten van Get Up worden doorgestart via een speciaal daarvoor opgerichte vennootschap, samen met ondernemer Raymond Peelen, die eerder al directeur van het bedrijf was.

Volgens Value8 was Get Up door "incidentele factoren in de problemen geraakt". De investeringsmaatschappij ziet in de nieuwe opzet goede mogelijkheden voor een gezonde omzet