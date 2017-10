Dijsselbloem ziet geen bewijs voor bewust sjoemelen door SNS Reaal

Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag in een Kamerbrief. Dijsselbloem had accountantskantoor PwC onderzoek laten doen. Dit onderzoek is door het ministerie van Financiën geanalyseerd en aangevuld.

Bij SNS Reaal bleek na de nationalisatie in 2013 minder kapitaal te zijn dan gedacht. De onderzoekers van PwC noemen het kwalijk dat de structuur zo complex was en dat deze feiten door het bedrijf, de externe accountant en de toezichthouder werden gemist.

"Het onderzoek van PwC bevat dan ook een aantal kritische conclusies over de wijze waarop SNS Reaal, KPMG en DNB in hun onderscheiden verantwoordelijkheden in dit dossier hebben gehandeld", schrijft de bewindsman.

Dat er sprake is van schade voor de Staat is volgens de landsadvocaat ''onvoldoende aannemelijk'', waardoor er met het onderzoek een streep onder de zaak wordt gezet.

Leden van de Tweede Kamer kunnen het vertrouwelijke rapport inzien. Het onderzoek wordt niet openbaar toegankelijk gemaakt, omdat er onder meer bedrijfsvertrouwelijke informatie in staat.