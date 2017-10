Chemieconcern Lanxess sluit fabriek in Amsterdam

Het Duitse bedrijf is nog in onderhandeling met de vakbonden over een sociaal plan dat bestaat uit een ontslagvergoeding en begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Lanxess kreeg de fabriek in handen toen het in april het Amerikaanse bedrijf Chemtura overnam. De Duitsers hebben al genoeg productiecapaciteit voor de producten die in Amsterdam worden gemaakt.

De sluiting gebeurt volgens planning gefaseerd. De eerste personeelsleden komen medio volgend jaar zonder werk te zitten. Eind 2018 ligt de hele fabriek stil, waarna die ontmanteld wordt.