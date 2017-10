Syngenta investeert nog eens 15 miljoen euro in vestiging in Enkhuizen

Het bedrijf steekt 15 miljoen euro in een laboratorium voor onderzoek naar de veredeling van groentezaden zodat ze bijvoorbeeld resistenter worden tegen ziektes.

Vorig jaar kondigde Syngenta al de bouw van een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Enkhuizen voor in totaal 21 miljoen euro aan. Daar komt de nieuwe investering bovenop. Het centrum wordt naar verwachting eind dit jaar geopend.

Syngenta, dat onlangs is overgenomen door de Chinese chemiereus ChemChina, viert dit jaar het 150-jarig bestaan van het zaadveredelingsbedrijf in Enkhuizen. Dat werd in 1867 in het naburige dorp Andijk opgericht onder de naam Sluis & Groot.

''We hebben bij Syngenta een lange geschiedenis in groentezadeninnovatie'', aldus Peter Acda, het hoofd van de vestiging in Enkhuizen. Betere onderzoeksfaciliteiten moeten het volgens hem mogelijk maken telers nog sneller te bedienen met nieuwe zaden van betere kwaliteit.

De vestiging in de Noord-Hollandse plaats is wereldwijd de grootste van Syngenta op het gebied van groentezaden. Er werken ruim 550 mensen. Bij elkaar heeft het bedrijf in Nederland achthonderd werknemers, verdeeld over zeven vestigingen.