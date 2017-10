PAI Partners doet nieuw bod van 1,6 miljard euro op Refresco

Dat maakt de Rotterdamse bottelaar van sappen en frisdranken dinsdag bekend.

PAI Partners, dat onder meer eigenaar is van Roompot Vakanties, biedt een bedrag van 19,75 euro per aandeel voor alle 81,2 miljoen aandelen van Refresco. Dat komt neer op een bod van in totaal 1,6 miljard euro.

De biedprijs per aandeel ligt ruim 2 euro boven de slotkoers van Refresco maandag op de beurs in Amsterdam. Het aandeel sprong dinsdagochtend bij de opening dan ook een kleine 9 procent omhoog.

Eerder bod

De raad van bestuur en de raad van commissarissen van Refresco laten weten het voorstel "zorgvuldig te beoordelen". Ze houden daarbij rekening met alle belanghebbenden.

In april 2017 sloeg Refresco een overnamevoorstel van 1,4 miljard euro van PAI af.

Beursgang

PAI zou al in 2015 belangstelling hebben gehad voor Refresco, dat toen evenwel koos voor een beursgang. Die hielp het bedrijf zijn schuld terug te dringen zodat ruimte ontstond op de balans voor een reeks overnames.

Ook nadat PAI zich dit voorjaar opnieuw meldde, heeft Refresco op dat vlak niet stilgezeten. Het bedrijf verwacht nog dit jaar de overname af te ronden van de bottelactiviteiten van de Amerikaanse drankenproducent Cott. Daarvoor wordt zo'n 1,1 miljard euro betaald.

Refresco zegt dat het nieuwe bod van PAI inclusief die aanwinst is. Hoe dat tot uitdrukking komt in de biedprijs, is nog onduidelijk. ''Wij hebben dit voorstel vanmorgen pas ontvangen en zijn het nog intern aan het bestuderen'', zei een woordvoerder. ''Wij zullen zo snel mogelijk met een reactie komen.''

Roompot Vakanties

PAI is onder meer eigenaar van Roompot Vakanties. Ook Hunkemöller was enkele jaren eigendom van de vroegere investeringstak van de Franse bank BNP Paribas. Maar die keten van lingeriezaken werd begin vorig jaar doorverkocht aan de Amerikaanse investeerder Carlyle.

Wicky-limonade

Refresco Group is de grootste producent van frisdranken en vruchtensappen in Europa. Het bedrijf is in Nederland vooral bekend van de Wicky-limonade. Bij het concern zijn meer dan 5.500 mensen in dienst, van wie 650 in de Benelux.

Refresco produceerde in 2016 zo'n 6,5 miljard liter sap en frisdrank. De omzet kwam in datzelfde jaar uit op zo'n 2,1 miljard euro en de nettowinst op 82 miljoen euro.