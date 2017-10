Moederbedrijf VTM en Vlaamse Qmusic volledig in handen van De Persgroep

Daarmee is het moederbedrijf van onder meer de Vlaamse commerciële televisiezender VTM en de Vlaamse versie van Qmusic volledig in handen gekomen van De Persgroep.

De uitgever van onder meer de Volkskrant en Trouw heeft de aandelen overgenomen van Roularta Media Group.

Mediafin

Deze partij heeft op haar beurt weer de helft van de aandelen overgenomen die De Persgroep in de uitgever Mediafin had. Mediafin geeft onder meer De Tijd en L'Echo uit.

De andere helft van de aandelen in dit bedrijf zijn in handen van Groupe Rossel. Roularta houdt ongeveer 217,5 miljoen euro over aan de twee transacties.

Concurreren

"We willen onze positie in de digitale wereld substantieel versterken om lokaal te kunnen concurreren met de technologiereuzen die deze wereld domineren. De sterke audiovisuele marktpositie en expertise van MEDIALAAN zullen daarbij zeker helpen", stelt CEO Christian Van Thillo van De Persgroep.

Van Thillo stelt verder dat Mediafin in handen blijft van "sterke lokale aandeelhouders die de onderneming verder kunnen uitbouwen".

Uitdagingen

"De impact van de digitale revolutie op de mediasector wordt alsmaar groter. Dit stelt alle mediabedrijven voor belangrijke uitdagingen, maar het biedt ook geweldige kansen voor mediabedrijven die een duidelijke focus hebben", zegt CEO Xavier Bouckaert van Roularta.

Hij vindt dat Mediafin goed past bij de op hoogopgeleide lezers gerichte tijdschriften die zijn bedrijf al uitgeeft. "We hebben ook de keuze gemaakt om onze deelneming in MEDIALAAN te verkopen aan onze partner De Persgroep, waardoor we over aanzienlijke middelen zullen beschikken om onze digitale strategie verder vorm te geven."

De Belgische Mededingingsautoriteit moet zich nog over de voorgenomen transacties uitspreken.