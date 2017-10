Brits luchtvaartbedrijf Monarch vraagt uitstel van betaling aan

De Britse luchtvaartautoriteit CAA zorgt ervoor dat alle passagiers zonder extra kosten naar huis worden gebracht. Zij hoeven hun vakantie niet voortijdig af te breken maar moeten er wel rekening mee houden dat zij langer op een terugvlucht moeten wachten.

Volgens Britse media verpest het omvallen van Monarch de vakantieplannen van nog eens driehonderdduizend mensen die er een reis geboekt hebben. Het in Londen gevestigde bedrijf bood sinds 1968 vluchten aan naar met name bestemmingen rond de Middellandse Zee. Het beschikte over vijf uitvalsbases in Engeland.

Zo'n drieduizend mensen verliezen door het naderende faillissement hun baan. De Britse transportminister Chris Grayling zei goede hoop te hebben dat veel werknemers bij andere luchtvaartmaatschappijen aan de slag kunnen. Hij vertelde ook dat het bedrijf nog vergeefse pogingen heeft gedaan om een koper te vinden.

Monarch is al de derde luchtvaartmaatschappij in korte tijd die in moeilijkheden is geraakt door zware concurrentie. Eerder dit jaar gingen het Italiaanse Alitalia en het Duitse Air Berlin al kopje onder in de moordende prijzenslag die de Europese luchtvaartbranche al twee jaar in zijn greep houdt.