De meldplicht geldt zowel voor verhuur via Airbnb als via kleinere aanbieders als Wimdu, 9Flats of Booking.com. Boetes voor overtreding kunnen oplopen tot ruim 20.000 euro.

Verhuur mag in Amsterdam maximaal zestig nachten per jaar. De opkomst van illegale hotels heeft in de hoofdstad tot veel overlast geleid. Wel nemen illegale praktijken de laatste tijd af.