Export naar Rusland trekt aan, maar is nog niet hersteld

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd in de eerste zeven maanden van dit jaar voor 3,2 miljard euro uitgevoerd naar Rusland, een toename van 35 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Het ging om 2 miljard euro aan producten van Nederlandse bodem en dat betekende een toename van zelfs 40 procent.

De export naar Rusland zat twee jaar lang in het slop. Dat was voor een deel het gevolg van importbelemmeringen die het land in 2014 instelde en die nog steeds gelden. Het kwam ook door andere economische factoren, die zich dit jaar gunstiger ontwikkelen.

Misère

De economie in Rusland trekt dit jaar weer aan, na jaren van misère tussen 2013 en 2016. In die jaren viel de totale import van het land met 30 procent terug.

Daarnaast was de euro de afgelopen jaren duur ten opzichte van de roebel, wat slecht is voor de export naar niet-eurolanden. Dit jaar is de euro gemiddeld 17 procent goedkoper geworden ten opzichte van de Russische munt.

Landbouw

Vooral de landbouwsector is hard geraakt door de handelsbelemmeringen uit 2014. De totale export lag in de eerste zeven maanden van dit jaar nog niet op de helft van het niveau van januari tot en met juli 2013.

Vlees en zuivel worden bijna helemaal niet meer uitgevoerd naar Rusland. Ook de bloemen- en plantensector kon Rusland grotendeels afschrijven als exportbestemming.

Machines

Daar staat tegenover dat fabrikanten van landbouwmachines en broeikassen ten opzichte van 2013 juist meer exporteren naar Rusland. Ook trucks en geneesmiddelen werden meer uitgevoerd.

Door de ontwikkelingen na 2013 is het belang van Rusland voor de Nederlandse export sterk afgenomen. Het land was vier jaar geleden in grootte nog de tiende exportpartner van Nederland, inmiddels staat Rusland op plaats vijftien.