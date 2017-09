'Omzet BlackBerry in tweede kwartaal boven verwachting'

Dat meldt persbureau Reuters donderdag. Van tevoren werd nog uitgegaan van een omzet van 221 miljoen dollar.

Hoewel de omzet in het tweede kwartaal met 249 miljoen dollar lager was dan die van een jaar eerder (352 miljoen dollar), kwam die wel hoger uit dan in het eerste kwartaal (244 miljoen dollar).

Het bedrijf wist een nettowinst te genereren van 19 miljoen dollar, oftewel 5 cent per aandeel. Een jaar eerder noteerde het bedrijf nog een nettoverlies van 372 miljoen dollar. Blackberry verwacht voor heel 2017 een omzet van 920 miljoen tot 950 miljoen dollar.

BlackBerry kondigde vorig jaar aan te stoppen met de productie van smartphones. In plaats van de productie van hardware is het bedrijf zich gaan richten op software. Deze tak bracht het tweede kwartaal 196 miljoen dollar op.

De telefoons van BlackBerry zijn nog wel in de schappen te zien. Het Chinese bedrijf TCL heeft de licentie in handen en wil in oktober een nieuwe BlackBerry uitbrengen.