Europeanen kopen meer benzineauto's dan diesels

Dat meldt brancheorganisatie ACEA donderdag.

Het marktaandeel van dieselauto's zakte naar 46,3 procent, van 50,2 procent een jaar eerder. Dat betekent dat er 152.323 minder nieuwe dieselauto's werden verkocht. Er werden 328.615 meer benzineauto's verkocht, waarmee het marktaandeel van auto's met dit motortype steeg van 45,8 procent naar 48,5 procent.

Van het aantal nieuw verkochte auto's in de EU in de eerste jaarhelft was 1,3 procent elektrisch en 2,6 procent hybride. Nog eens 1,3 procent van de verkochte auto's rijdt op gas.

ACEA publiceert maandelijks cijfers over de autoverkoop in de EU. Eerder werd al bekendgemaakt dat er in de eerste jaarhelft meer dan 8 miljoen nieuwe auto's werden verkocht, 4,7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.