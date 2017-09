Warenhuisketen HEMA kijkt naar mogelijke verkoop

Volgens het concern is HEMA goed gepositioneerd om te profiteren van het toekomstige groeipotentieel, meldt het concern donderdag.

HEMA is sinds 2007 in handen van Lion Capital. Een poging om HEMA in 2010 te verkopen mislukte. Eerder waren er al geruchten dat Lion Capital van het Nederlandse concern af wil.

In het tweede kwartaal boekte het concern onder de streep een verlies van 29,1 miljoen euro. Een jaar eerder werd in dezelfde periode een verlies geboekt van 9,6 miljoen euro.

Financieringskosten

De winkelketen wijt het hogere verlies aan de gestegen financieringskosten in het tweede kwartaal. Door de herfinanciering namen deze kosten met 20,1 miljoen euro toe. Zonder deze "eenmalige" post zou het nettoverlies 5 procent zijn gedaald.

Door twee obligaties uit te geven van 600 en 150 miljoen euro heeft het bedrijf naar eigen zeggen voor de komende vijf jaar wel een solide financieel fundament.

Sterk kwartaal

HEMA zag de omzet wel stijgen van begin mei tot eind juli. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2016 nam de netto-omzet toe met 3,3 procent naar 287 miljoen euro. De genormaliseerde brutowinst steeg met 13,2 procent naar 24,8 miljoen euro.

HEMA-topman Tjeerd Jegen spreekt van een sterk kwartaal. "Zowel de omzet als het genormaliseerde EBITDA laten wederom een consistente groei zien. We weten meer klanten te trekken doordat we blijven investeren in het aantrekkelijker maken van ons assortiment, onze winkels en online-activiteiten. We zijn tevreden over de voortgang van onze groeistrategie."

Tegen radiozender BNR vertelt de bestuurder dat hij garandeert dat bij een verkoop alle medewerkers hun baan behouden. Ook sluti hij niet uit dat de winkelketen mogelijk naar de beurs gaat.