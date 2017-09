Bol.com opent groter distributiecentrum in Waalwijk

Er kunnen ongeveer een miljoen verschillende artikelen tegelijk op voorraad liggen. Dat is veel meer dan het maximum van 300.000 producten bij het oude distributiecentrum van bol.com. Dit centrum zal overigens in gebruik blijven.

Het nieuwe pand is zo'n acht voetbalvelden groot en op termijn is er plek voor ongeveer tweeduizend werknemers. Nieuw is dat PostNL inpandig sorteerwerkzaamheden gaat verrichten en vanuit deze locatie gaat bezorgen. ''Zo slaan we een transportstap over'', benadrukt Vermeulen.

Bol.com heeft ook al een optie genomen op grond naast het complex, zodat er over een paar jaar nog verdere uitbreiding mogelijk is. Wanneer die extra capaciteit precies nodig zal zijn, durft Vermeulen nog niet te zeggen.

Volgens de directeur liet bol.com afgelopen jaren telkens gemiddeld zo'n 30 procent omzetgroei zien. Hij gaat ervan uit komende tijd een sterke lijn van groei door te zetten, zonder concrete cijfers te noemen.