'Albert Heijn start proef met bezorging binnen twee uur'

De dienst met de naam Rappie, wordt in eerste instantie vanuit vier supermarkten aangeboden, meldt De Telegraaf woensdag.

Albert Heijn gaat hiervoor samenwerken met de online bezorgdienst SuperBuddy. Klanten van Albert Heijn kunnen hun lijst met boodschappen via Rappie op de site van Albert Heijn indienen.

Bezorgers van SuperBuddy doen dan de gevraagde boodschappen in de fysieke winkel in de buurt en leveren die vervolgens bij de klant af. Ze letten daarbij ook op de houdbaarheidsdatum van producten en overleggen als een product niet verkrijgbaar is.

"Bij Albert Heijn proberen we altijd eerst iets kleinschalig uit om te kijken of er behoefte aan is, en of het werkt", laat een woordvoerder van Albert Heijn aan de krant weten.

"We hebben voor SuperBuddy gekozen omdat dit bedrijf een goed ontwikkeld technisch platform heeft, zodat we bij gebleken succes kunnen opschalen."