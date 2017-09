Nike boekt lagere winst op vrijwel onveranderde omzet

De winst in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar kwam uit op 950 miljoen dollar. Dat is 24 procent minder dan een jaar eerder.

De winst werd onder meer gedrukt door hogere belastingen en kosten, bijvoorbeeld vanwege het in juni aangekondigde verlies van veertienhonderd arbeidsplaatsen.

De omzet in de eind augustus afgesloten periode bedroeg bijna 9,1 miljard dollar. Bij het merk Nike was sprake van een lichte omzetgroei, maar bij het merk Converse daalde de omzet flink, vooral door een lagere verkoop in Noord-Amerika.

De winst was wel beter dan verwacht en het aandeel Nike ging omhoog tijdens de handel nabeurs in New York.