Fins energiebedrijf Fortum komt met overnamebod op Uniper

Fortum heeft een deal gesloten met E.ON over de overname van diens minderheidsbelang in Uniper voor 22 euro per aandeel en zal daarna een vergelijkbaar bod lanceren op de rest van de aandelen Uniper.

Bij de afsplitsing vorig jaar bracht E.ON een belang van ruim 53 procent in Uniper naar de beurs voor 10 euro per aandeel. Eerder lekten al details uit over de plannen van Fortum.

Het in Düsseldorf gevestigde Uniper is eigenaar van een aantal gas- en kolencentrales in Nederland, in Den Haag, Leiden en Rotterdam.

De elektriciteit die daar wordt opgewekt, wordt nu nog verkocht onder de merknaam E.ON. Het bedrijf is daarnaast actief in onder meer Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland.