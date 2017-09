Europese Commissie onderzoekt grote fusie brillenbranche

De markttoezichthouder is vooral bezorgd dat de in januari aangekondigde transactie de concurrentie op het gebied van brillenglazen verstoort.

''De helft van de Europeanen draagt een bril. Daarom moeten we zorgvuldig vaststellen of de beoogde fusie tot hogere prijzen of verminderde keuze zou leiden voor opticiens en uiteindelijk consumenten", aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging).

Luxottica is eigenaar van merken als Ray-Ban, Persol en Oakley. Essilor is vooral bekend van het glazenmerk Varilux. Ze zetten samen ruim 15 miljard euro om en hebben ruim 140.000 werknemers in dienst.

Andere bedrijven in de optische industrie zouden uit de markt kunnen worden gedrukt door deze brillenreus, zo wordt gevreesd in Brussel. Vestager heeft tot 12 februari 2018 de tijd om een besluit te nemen over de fusie.