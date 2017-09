Voorgenomen beursgang Tony's Chocolonely is pr-stunt

NU.nl meldde eerder op dinsdag op basis van een persbericht van moederbedrijf Tony's Factory B.V. dat de onderneming zich wil laten noteren aan de Amsterdamse beurs. Maar daarna zijn twijfels ontstaan over de juistheid van dit bericht.

De marketingmanager van Tony's Chocolonely heeft inmiddels aan RTL Z bevestigd dat het bedrijf geen aandelen gaat uitgeven en dat het om een grap ging.

Het bedrijf probeerde op deze manier aandacht te krijgen voor het uitbannen van illegale arbeid bij de productie van cacao.

Hoax

Teun van de Keuken, oprichter van Tony's Chocolonely, stelde eerder al op Twitter dat het om een hoax gaat. "Beursplannen Tony's vernam ik via pers. Ik ben daar tegen. Nu schijnt het een hoax te zijn. Ook stom, maar hoop toch dat geruchten kloppen", aldus Van de Keuken. Hij spreekt verder van een "mallotige pr-stunt".

Overigens heeft topman Henk Jan Beltman van Tony's Chocolonely tegenover de zender toch nog volgehouden dat het geen grap was. "We gaan echt naar de Amsterdamse effectenbeurs", zei Beltman tegen een cameraploeg van de zender.

Niet bereikbaar

Het bedrijf was dinsdag zelf niet bereikbaar voor NU.nl. Ook De Financiële Telegraaf (DFT) en Het Financieele Dagblad (FD) kregen het bedrijf niet te spreken.

DFT meldde al dat geen enkele door de krant geraadpleegde adviseur bekend is met het voornemen van Tony's Chocolonely.

Beursuitbater Euronext kon evenmin bevestigen dat het bedrijf een beursgang wil maken. En door DFT geraadpleegde zakenbankiers vinden Tony's Chocolonely veel te klein voor een beursgang.

Missie

Beltman beweerde eerder tegenover persbureau ANP dat het bedrijf geld wil ophalen om illegale arbeid bij de productie van cacao uit te bannen.

Ook zou de onderneming volgens Beltman moeten groeien om in gesprek te kunnen gaan met grote spelers op de chocolademarkt. ''Het outperformen van de concurrentie is cruciaal. We moeten niet het Greenpeace-bootje zijn dat tegen de grote bedrijven aanbotst. Wij willen het loodsbootje zijn."

Volgens ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen heeft een van de verslaggers van het persbureau uitgebreid met Beltman gesproken en is die daarbij "bewust op het verkeerde been gezet".

Marktaandeel

Tony's Chocolonely is sinds twaalf jaar actief op de Nederlandse markt. Het bedrijf werd opgericht door journalisten van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde.

Dit gebeurde nadat zij erachter kwamen dat grote chocoladebedrijven cacao verwerkten van plantages waar mogelijk gebruik werd gemaakt van kindslaven.

De producten van Tony's Chocolonely worden in zeven landen verkocht. Het merk had in 2016 in Nederland een martkaandeel van 12,4 procent.