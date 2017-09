Tony's Chocolonely onderzoekt mogelijkheden beursgang

Dat maakt Tony’s Factory dinsdag bekend. De onderneming heeft een team van adviseurs aangesteld om de mogelijkheden verder te onderzoeken.

Het bedrijf staat bekend omdat het zich naar eigen zeggen inzet voor een "100 procent slaafvrije cacao-industrie". Een eventuele beursgang zal die "missie" van het bedrijf niet in de weg staan, benadrukt topman Henk Jan Beltman.

Beltman: "Zonder ook maar één concessie te willen doen aan waar Tony's Chocolonely voor staat, ben ik ervan overtuigd dat we de kapitaalmarkt kunnen gebruiken om de volgende stap te zetten op weg naar het realiseren van onze missie."

Tony’s Chocolonely is sinds twaalf jaar actief op de Nederlandse markt. Het werd opgericht door journalisten van de Keuringsdienst van Waarde nadat zij erachter kwamen dat grote chocoladebedrijven cacao verwerkten van plantages waar mogelijk gebruik werd gemaakt van kindslaven.

De producten van Tony's Chocolonely worden in zeven landen verkocht. Het merk had in 2016 in Nederland een martkaandeel van 12,4 procent. In het boekjaar 2015-2016 werd een omzet van 29,3 miljoen euro gerealiseerd. De onderneming zegt jaarlijks met 50 procent te groeien.