Doorstart McGregor, Gaastra en Adam met investeringsfonds

Dat maakt curator Hanneke De Coninck-Smolders maandag bekend.

Het fonds, met de naam Du Soutien Beheer, wordt geleid door Rens van de Schoor. Hij realiseerde eerder een doorstart van onder meer de kledingketens Miss Etam en Promiss.

Curator De Coninck-Smolders heeft met verschillende partijen onderhandeld over een doorstart. "Het bod van Du Soutien bood, naast een goede opbrengst voor de schuldeisers van de verschillende boedels, de beste mogelijkheden voor continuïteit en werkgelegenheid", aldus de curator.

Personeel

Het is nog niet duidelijk wat de doorstart voor gevolgen heeft voor het personeel van Doniger Fashion Group. Dit moet volgens de woordvoerder van de curator in de komende tijd duidelijk worden.

De nieuwe eigenaar kan besluiten winkels te sluiten. Dit is ook afhankelijk van de eigenaren van de winkelpanden. Daar moeten nieuwe afspraken mee gemaakt worden.

Eerdere doorstart

Doniger Fashion Group, waar de drie genoemde ketens onder vallen, is in 2016 ontstaan uit een doorstart in afgeslankte vorm van McGregor Fashion Group. Dit bedrijf is eerder in dat jaar failliet verklaard, vanwege een schuld van miljoenen euro's.

Het Nederlandse deel van Doniger Fashion Group is op zijn beurt op 7 september 2017 failliet verklaard, omdat de onderneming niet meer aan zijn lopende verplichtingen kon voldoen. De bedrijfskledingdivisie ETP en de buitenlandse activiteiten waren geen onderdeel van het faillissement.

Eigen winkels

Op het moment van faillissement had het bedrijf 53 eigen winkels in Nederland en daarnaast 22 in België, Frankrijk en Duitsland.

In binnen- en buitenland bood het bedrijf zo'n zeshonderd voltijdbanen. Ongeveer de helft van die werkgelegenheid bestond in Nederland.

FNG

Het Financieele Dagblad (FD) meldde afgelopen vrijdag op basis van ingewijden dat Doniger Fashion Group gekocht zou worden door het beursgenoteerde bedrijf FNG. Dat is de eigenaar van onder meer modeketen Miss Etam, Promiss, Claudia Sträter en Expresso. FNG liet een dag later weten geen gesprekken te hebben gevoerd over een doorstart van Doniger Fashion Group.

Maandag blijkt dus dat het gaat om een nieuw investeringsfonds dat Van de Schoor speciaal voor dit doel heeft opgericht. Hij zat wel tot eind juli in het bestuur van FNG.

Van de Schoor heeft zich uit het bestuur teruggetrokken om zich meer te richten op zijn herstructureringsactiviteiten. Hij was nog wel een tijd als aandeelhouder betrokken bij FNG.