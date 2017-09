Deliveroo haalt 322 miljoen dollar op bij investeerders

Deliveroo, dat met zijn app en bezorgers ook in grote Nederlandse steden actief is, maakt de laatste tijd al stevige groei door.

Het in 2013 opgerichte technologiebedrijf bezorgt internationaal voor tienduizenden restaurants en de omzet is vorig jaar met ruim 600 procent toegenomen. Deliveroo zit nu in ruim honderdvijftig steden en wordt gebruikt door miljoenen mensen. Het verlies liep in 2016 wel op.

Er gaan al een tijdje geruchten dat deze concurrent van UberEATS en het Nederlandse Takeaway tevens werkt aan een beursgang. Mogelijk vormt de nieuwe financiering een opmaat daarnaar. Bij de financieringsronde is de onderneming door investeerders gewaardeerd op meer dan 2 miljard dollar.

In Nederland kwam Deliveroo recent nog in het nieuws vanwege plannen van de maaltijdbezorger om voortaan alleen nog maar met zzp'ers te werken. Dit tot woede van vakbonden CNV en Riders Union, die daarover in gesprek gaan met Deliveroo.