Werkonderbreking bij ThyssenKrupp om fusie met Tata

Naar verwachting komen minstens 5000 werknemers van ThyssenKrupp opdagen bij de protestactie in Bochum.

De demonstratie is georganiseerd door de ondernemingsraad van ThyssenKrupp en de vakbond IG Metall. Zij zijn tegen de eerder deze week aangekondigde fusie van de Europese staalactiviteiten van het bedrijf met die van Tata, het Indiase moederconcern van de staalfabriek in IJmuiden. Die fusie gaat zeker 4000 banen kosten, waarvan minstens 2000 in Duitsland.

Ook bij het personeel in IJmuiden is er weerstand tegen de fusieplannen. De ondernemingsraad van het voormalige Hoogovens is tegenstander, net als FNV. De vakbond heeft al met acties gedreigd om banenverlies te voorkomen.