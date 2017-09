BCC gaat huishoudelijke apparaten via bol.com verkopen

Op korte termijn wordt het assortiment uitgebreid met andere categorieën, maakt BCC vrijdag bekend.

De aankoop en betaling van de producten verlopen via bol.com. BCC zal de bezorging van de bestellingen zelf afhandelen. De elektronicaketen hoopt via dit extra verkoopkanaal ruim 7,5 miljoen potentiële klanten in Nederland te bereiken.

Algemeen directeur van BCC Herman Bramer noemt de webwinkel "de meest geliefde online retailer van Nederland". "Niemand kan in zijn eentje in alles de beste zijn. Met deze samenwerking verbinden we de e-commercekracht van bol.com met de fysieke wereld van BCC", aldus Bramer.

Diensten

BCC denkt in de toekomst aanvullende diensten te kunnen leveren aan klanten van bol.com. Daarbij wordt onder meer gedacht aan installatie en service bij klanten thuis. Ook denken de bedrijven aan retour- en reparatiemogelijkheden in de fysieke winkels van BCC.

"We zijn heel enthousiast dat BCC met ons een partnerschap aangaat, want we zijn ervan overtuigd dat samenwerken vandaag de dag het succes vormt voor retail. Je kunt elkaar versterken door expertises en kennis samen te voegen", stelt algemeen directeur Huub Vermeulen van bol.com.

Kennis

"We zien het dan ook als een grote toegevoegde waarde dat we de specialistische kennis van de BCC-verkopers en retour- en reparatiemogelijkheden in de BCC-winkels aan kunnen bieden aan onze klanten."

Op dit moment verloopt een op de drie bestellingen bij bol.com via een partner van de webwinkel. BCC heeft 71 vestigingen en er werken zo'n dertienhonderd werknemers.