Europese Commissie ziet drie opties voor zwaarder belasten techbedrijven

Een optie is dat grote techondernemingen belasting gaan afdragen in het land waar ze daadwerkelijk economisch actief zijn. Dat is ook de wens van een aantal EU-landen.

Een andere optie is om belasting te gaan heffen op spullen of diensten die mensen via internet bestellen. Ook een heffing op digitale advertenties wordt overwogen.

Virtuele activiteiten

Deze grote techondernemingen betalen nu gemiddeld nog niet eens de helft van de belasting die andere multinationals afdragen.

Het huidige belastingsysteem is niet ontworpen voor bedrijven met 'virtuele' activiteiten. Digitale bedrijven betalen nu winstbelasting in het EU-land waar ze hun hoofdkantoor hebben gevestigd. Doorgaans geldt daar een laag tarief.

Maar de bedrijven draaien in verschillende landen omzet. Die andere lidstaten grijpen door de vestigingsregel naast belastinginkomsten.

Om dat recht te trekken, heeft de Europese Commissie op verzoek van ministers van Financiën van de verschillende lidstaten de opties op een rij gezet.

Gelijk speelveld

Doel is in in ieder geval een ''gelijk speelveld" creëren, zodat alle bedrijven ''eerlijk’’ in de EU kunnen concurreren. ''Of ze nu opereren vanuit de cloud of vanuit een gebouw van steen en cement", aldus EU-commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële zaken).

Eigenlijk zouden de belastingspelregels op mondiaal niveau moeten worden veranderd, maar omdat dat niet opschiet, neemt de Europese Commissie nu het heft in eigen handen.

Ingewikkeld

Volgens EU-vicevoorzitter Valdis Dombrovskis is het hoog tijd voor een gemeenschappelijke Europese benadering. ''Het is erg ingewikkeld. Er moeten nog vele vragen worden beantwoord voordat er een oplossing ligt."

De kwestie ligt gevoelig, omdat belastingen een nationale aangelegenheid zijn. Daarom buigen ook de regeringsleiders zich er volgende week over, tijdens een 'digitale top' in Estland.

Het is de bedoeling dat de 28 lidstaten in december kiezen welke richting het op moet gaan. De commissie zegt in het voorjaar met een wetsvoorstel te komen.