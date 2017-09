Speelgoedverkoper Toys 'R' Us vraagt bescherming tegen schuldeisers aan

Het gaat om een zogeheten Chapter 11-procedure binnen het Amerikaanse faillissementsrecht. Dit lijkt op uitstel van betaling, maar gaat iets verder.

Zo blijft het bedrijf operationeel en krijgt het de tijd om orde op zaken te stellen. De winkels zullen dus gewoon openblijven en het huidige management blijft voorlopig in functie.

De aanvraag van de Chapter 11-procedure is niet van toepassing op de vestigingen van de winkelketen buiten de Verenigde Staten en Canada.

Schuld terugdringen

De winkelketen vraagt de bescherming aan omdat het bedrijf tijd nodig heeft om de financiën op orde te stellen en mogelijk nieuw geld aan te trekken, stelt de directie.

Topman Dave Brandon: "Samen met onze investeerders willen we onze langetermijnschuld van 5 miljard dollar (bijna 4,2 miljard euro) terugdringen. Dat zal ons meer financiële ruimte geven om te blijven investeren en onze concurrentiepositie te versterken in een snel veranderende markt.

Faillissement

De aanvraag volgt op geruchten over een mogelijke faillissementsaanvraag van de winkelketen. Een faillissement wordt gezien als een mogelijkheid voor het bedrijf om van een deel van zijn schulden af te komen.

Een groot deel van die schulden is gevolg van transactie in 2005, een zogenoemde "leveraged buyout". Investeerders kochten Toys 'R' Us toen met geleend geld. De leningen moest de winkelketen vervolgens zelf terugbetalen.

Na het faillissement en een doorstart zou Toys 'R' Us aan een nieuwe strategie kunnen werken. Het bedrijf heeft al jaren te lijden onder concurrentie van onder meer Amazon en Walmart.

De winkelketen heeft wereldwijd ongeveer zestienhonderd winkels, waarvan volgens het bedrijf "het merendeel winstgevend is". Toys 'R' Us is actief in 38 landen en heeft meer dan 6.500 medewerkers.