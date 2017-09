Financieel directeur Nuon-eigenaar Vattenfall weg

Dohler begon in 1998 bij HEW, een Duits energiebedrijf dat later overgenomen werd door Vattenfall. In december vorig jaar werd hij benoemd tot financieel directeur.

De topman blijft voorlopig nog aan om zijn taken soepel over te kunnen dragen. Vattenfall is nog op zoek naar een opvolger.

Vattenfall is bezig af te stappen van fossiele brandstoffen en wil zich richten op duurzamere vormen van energie. Dat heeft geleid tot de verkoop van sommige bedrijfsonderdelen, waardoor het bedrijf de afgelopen drie jaar kleiner is geworden.