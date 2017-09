Amerikaans muziekblad Rolling Stone in de etalage

Dat meldt The New York Times maandag.

Wenner Media, het bedrijf van mede-oprichter Jann Wenner (71), gaat "de strategische opties voor zijn meerderheidsbelang in het blad tegen het licht houden". Vaak betekent dit dat een verkoop nabij is.

In een uitgeverswereld waarin schaalgrootte steeds belangrijker werd, wist Wenner het tijdschrijft dat hij in 1967 oprichtte tot dusver zelfstandig overeind te houden. Maar in een interview in The New York Times erkent hij dat het moeilijk wordt dat nog veel langer vol te houden.

Wenner verkocht vorig jaar al bijna de helft van de aandelen aan BandLab, een in muziek gespecialiseerd technologiebedrijf uit Singapore. Ook andere bezittingen, zoals de tijdschriften Us Weekly en Men's Journal, werden onlangs van de hand gedaan. Hij wil na een eventuele verkoop van zijn restbelang wel graag betrokken blijven bij Rolling Stone.

Groepsverkrachting

Rolling Stone maakte door de jaren heen naam met spraakmakende verhalen over muziek, maar ook andere vormen van cultuur en politiek. Maar vooral de foto's op de cover trokken vaak de aandacht.

De journalistieke reputatie van het blad liep een paar jaar geleden een flinke deuk op toen een geruchtmakend verhaal over een vermeende groepsverkrachting op een universiteitscampus niet bleek te kloppen.