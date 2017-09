Dijsselbloem wil meer met EU samenwerken op gebied van belasting

"Het is oppassen met adviezen aan je opvolger, maar Nederland zou er goed aan doen zich aan te sluiten bij de landen die de moderne belastingen vormgeven. De ontwikkelingen gaan heel snel", zei hij na een bijeenkomst van de EU-ministers van Financiën in Tallinn.

Het is volgens hem beter om samen te werken met de hervormers dan bij de landen te zitten die modernisering tegenhouden. Hij waarschuwde voor de houding van veel landen, "inclusief Nederland", dat belastingzaken een nationale aangelegenheid zijn.

Voorstel

In Tallinn spraken de ministers over een gezamenlijk voorstel van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië om techreuzen zoals Google, Apple, Facebook en Amazon in de EU aan te slaan over hun omzetten in de landen waar ze actief zijn. Nu betalen ze winstbelasting in het land van vestiging.

Nog zes landen zetten hun handtekening onder het plan, maar Nederland niet. "Ik vind het een heel goed initiatief", zei Dijsselbloem. "Belastingen in een digitale economie vergen een andere vormgeving. Maar dit is voor de nieuwe regering."

Internetgiganten

Volgens minister Bruno Le Maire verkoopt Amazon online heel veel boeken in Frankrijk, maar profiteert de Franse schatkist daar niet van. Daar komt bij dat de internetgiganten voor hun hoofdkantoor fiscaal 'goedkope' landen als Ierland en Luxemburg hebben gekozen.

"Dit gaat over de grootse techbedrijven in de wereld die echt te weinig belasting betalen", aldus Dijsselbloem. Luxemburg en Ierland steunen het voorstel niet.

Complex

Dijsselbloem zei dat een grote meerderheid in de EU snel een oplossing wil. "Het is echter erg complex. Wat en hoe belast je? Hoe bepaal je bijvoorbeeld de waarde van data?"

EU-commissaris Valdis Dombrovskis beloofde in de lente concrete wetsvoorstellen te presenteren.