CNV overweegt juridische stappen tegen modeketen Tuunte

Dat stelt de bond vrijdag in reactie op berichten dat de keten een doorstart maakt onder leiding van Jola Mode en voormalig aandeelhouder René Rootinck.

Dat de keten een doorstart maakt, was al sinds eind augustus bekend. Maar de investeerders wilden toen nog niet bij naam genoemd worden.

"De boel failliet laten gaan, doorstarten met de oorspronkelijke eigenaren en oudere medewerkers op straat zetten. Het is ronduit respectloos dat dit wettelijk kan", reageert Roos Rahimi van CNV Vakmensen.

Medewerkers

Behalve over de willekeur die volgens de bond bij het nieuwe personeelsbeleid wordt toegepast, valt CNV Vakmensen er ook over dat de medewerkers en de ondernemingsraad niet bij de doorstart zijn betrokken of erover geïnformeerd zijn.

Volgens curator van Tuunte Vincent Jongerius is nu voor in ieder geval 23 winkels zeker dat ze de deuren open houden onder de nieuwe eigenaren. Voor zes is dat zeker niet het geval en verder wordt er nog gesproken met de eigenaren van de panden.

Het aantal werknemers dat kan rekenen op een baan na de doorstart is veel minder dan de helft van het huidige personeel, zegt Jongerius. ''Denk eerder aan hooguit enkele tientallen. Over aantallen zijn afspraken gemaakt, maar niet over wie een aanbod krijgen." In totaal had het bedrijf ruim 250 mensen in dienst.

Lage lonen

CNV stelt dat de nieuwe eigenaren zouden hebben gezegd dat alleen jonge medewerkers na de doorstart bij Tuunte kunnen blijven werken. Rahimi: ''Als je je onderneming alleen kunt runnen met faillissementen en lage lonen, dan moet je je afvragen of je wel geschikt bent als ondernemer.''

Tuunte heeft ruim 40 winkels, vooral in de Achterhoek en Twente, maar ook elders in het land. Van die winkels zou bijna de helft worden gesloten onder de nieuwe eigenaren.

Jola Mode was niet bereikbaar om op de kritiek van CNV te reageren.