KLM ziet weinig animo voor werkonderbreking VNC

Op basis van het lage aantal aanmeldingen tijdens de ochtendpiek, waarin de meeste bemanningsleden zich melden voor hun vlucht, verwacht KLM dat ook de rest van de dag de animo gering zal zijn. Dat betekent dat ook de gevolgen voor passagiers in de vorm van vertragingen waarschijnlijk beperkt blijven.

VNC had het cabinepersoneel opgeroepen voor elke vlucht het werk een uur neer te leggen. De bond is ontevreden over het eindbod voor een nieuwe cao dat KLM onlangs op tafel heeft gelegd. Met name de toekomstige bezetting in de cabine op vluchten naar verre bestemmingen is nog een twistpunt.

Lange vluchten

KLM besloot vorig jaar, zeer tegen de zin van de bonden, bij vier op de tien lange vluchten een steward of stewardess minder in te zetten om kosten te besparen. De bonden voerden toen ook al actie.

Daarop werd afgesproken dat de maatregel zou worden teruggedraaid, mits de bonden mee zouden werken aan alternatieven om de productiviteit te verhogen.

FNV Cabine

Collega-bond FNV Cabine steunt de oproep van VNC niet. Deze vakbond is nog bezig het laatste voorstel van KLM aan de eigen leden voor te leggen.

De leden hebben nog tot zondag de tijd om zich erover uit te spreken. Mede omdat KLM wel voor het eerst in jaren een structurele loonsverhoging biedt, plus een verbeterde winstdelingsregeling, geeft FNV een neutraal advies.