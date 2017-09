1,5 miljard euro in schatkist na verkoop aandelen ABN

De staat deed 65 miljoen certificaten van aandelen van de hand tegen een koers van 23,50 euro per stuk.

ABN Amro kwam in 2008 in bezit van de overheid via de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis. Ook verzekeraar ASR kwam daarbij in handen van de Staat, maar die is inmiddels weer in zijn geheel naar de beurs gebracht.

De laatste aandelen ASR werden donderdag verkocht voor iets meer dan 1 miljard euro.

Het is de bedoeling dat het overheidsbelang in ABN Amro uiteindelijk ook volledig wordt afgebouwd. De komende twee maanden zullen geen verdere verkopen van aandelen worden gedaan.