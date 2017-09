Detailhandel blijft op alle vlakken groeien

Non-foodwinkels zagen de omzet met ruim 4 procent groeien en er werd bijna 5 procent meer verkocht dan een jaar terug. Het is de zevende maand op rij waarin zowel de omzet als het volume van de non-foodsector groeide.

De winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren en de winkels in meubels en huishoudartikelen realiseerden deze maand een stevige omzetstijging. Ook de winkels in consumentenelektronica zetten meer om dan een jaar eerder. Dat is de eerste omzetgroei sinds februari van dit jaar.

Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden een omzetstijging van ruim 3 procent. Het verkoopvolume was 1 procent hoger dan in juli 2016.

De omzet van de supermarkten groeide met bijna 4 procent, die van de speciaalzaken met ruim 1 procent.

Online verkopen

Volgens het CBS lag de online omzet ruim 21 procent hoger dan in juli vorig jaar. Webwinkels zetten ruim 20 procent meer om, zij hebben als hoofdactiviteit verkoop via internet.

De online omzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, zogenoemde multi-channelers, groeide met ruim 22 procent.