Staat bouwt belang in ABN Amro verder af

Het belang van de overheid neemt af van 63 naar 56 procent. Hoeveel de verkoop van de aandelen de schatkist precies oplevert, is nog niet bekend. Dat hangt af van de belangstelling voor de stukken bij beleggers.

Tegen de huidige beurskoers van 23,95 euro zijn de ongeveer 65 miljoen certificaten die worden aangeboden ruim 1,5 miljard euro waard.

ABN Amro kwam in 2008 in bezit van de overheid via de nationalisatie van de Nederlandse onderdelen van Fortis. Ook verzekeraar ASR kwam daarbij in handen van de Staat, maar die is inmiddels weer in zijn geheel naar de beurs gebracht.