In juni hadden de aandeelhouders al ingestemd met het bod van 3 miljard euro van de Amerikanen. Het bedrijf was in handen van veelal Nederlandse institutionele beleggers.

Q-Park was eerder dit jaar inzet van een biedingsstrijd. Het bedrijf is uitbater van duizenden parkeergelegenheden in tien Europese landen. Vorig jaar werd daarmee een winst van ruim 85 miljoen euro behaald op een omzet van 825 miljoen euro.