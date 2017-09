John de Mol: 'Geen bod van Talpa op NU.nl'

Het bedrijf reageert daarmee op een donderdag gepubliceerd bericht van Het Financieele Dagblad (FD) waarin staat dat Talpa interesse zou hebben in het onderdeel van het Finse concern Sanoma.

Maar Talpa zegt in een reactie dat er geen sprake is van een bod, "niet op dit moment, niet gisteren en ook niet vorige week".

"Ik word hier een beetje moe van, ik ben inmiddels meer tijd kwijt met het reageren op speculaties dan dat ik tijd kan besteden aan het opbouwen van een nieuw mediabedrijf", stelt John de Mol in een persverklaring.

"Daarnaast is het niet alleen vervelend voor mij maar ook voor de aandeelhouders van Sanoma die op het verkeerde been worden gezet en voor de werknemers van NU.nl waar onnodig onzekerheid wordt gecreëerd."

Geen plannen

Sanoma heeft donderdag laten weten dat NU.nl niet te koop is. "Het is een supermooi merk. Er zijn veel geïnteresseerden, maar we hebben geen plannen om te verkopen."

Het FD zegt van bronnen te hebben gehoord dat De Persgroep, eigenaar van onder meer de dagbladen Trouw, AD en de Volkskrant, interesse in NU.nl heeft getoond.

Energie

Binnenkort zal Talpa plannen bekendmaken over de vorming van een nieuw lokaal multimediabedrijf en andere uitbreidingen.

"Ik hoop dat ik de komende tijd mijn energie voor 100 procent kan steken in het opbouwen van een mediabedrijf in plaats van het moeten reageren op totaal ongegronde geruchten en speculaties", aldus De Mol.

TMG

Eerder dit jaar heeft Talpa tevergeefs geprobeerd het moederbedrijf van De Telegraaf in te lijven. Maar uiteindelijk trok Talpa aan het kortste eind en werd TMG eigendom van het Belgische Mediahuis.

Wel lukte het De Mol om een belang in omroeporganisatie SBS Broadcasting met de zenders SBS6, SBS9, Net5 en Veronica over te nemen van Sanoma. Daarmee werd de onderneming volledig eigenaar. Talpa heeft onder meer ook Sky Radio, Radio 538 en Radio Veronica in handen.