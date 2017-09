Deel cabinepersoneel KLM houdt vrijdag werkonderbreking

Dat meldt VNC, de grootste vakbond voor KLM-personeel, via de NOS.

VNC wil zo afdwingen dat de luchtvaartmaatschappij de onderhandelingen over een nieuwe cao hervat.

Het is de bedoeling dat KLM-cabinepersoneel voor elke vlucht een uur wacht. Hierdoor kunnen vluchten pas na een uur vertrekken. Het is lastig in te schatten hoeveel KLM-personeel mee gaat doen aan de staking.

Schijnbewegingen

VNC zegt genoeg te hebben van de voortdurende “schijnbewegingen” van KLM over de cabinebezetting op sommige lange vluchten. Het bedrijf besloot vorig jaar, zeer tegen de zin van de bonden, bij vier op de tien vluchten naar verre bestemmingen een steward of stewardess minder in te zetten om kosten te besparen.

De bonden voerden toen ook al actie. Daarop werd afgesproken dat de maatregel zou worden teruggedraaid, mits de bonden mee zouden werken aan alternatieven om de productiviteit te verhogen. In dat overleg kwam KLM onlangs met een eindbod, dat door VNC is afgewezen.

Achterban

De andere vakbond in deze discussie, FNV Cabine, is nog bezig zijn achterban te informeren over het eindbod van KLM. De leden kunnen daar van 13 tot en met 17 september hun oordeel over geven. De vakbond geeft daarbij een neutraal advies. Zij vindt het niet gepast om op te roepen tot acties, voordat de uitslag van de ledenraadpleging bekend is.

Positief aan het cao-voorstel is volgens FNV dat KLM voor het eerst in vijf jaar een structurele loonsverhoging biedt, plus een verbeterde winstdelingsregeling. Maar over de toekomstige cabinebezetting op intercontinentale vluchten verschilt ook FNV nog altijd flink van mening met de luchtvaartmaatschappij.