Nederlandse staat verkoopt resterende aandelen ASR

De staat heeft nu nog een belang van iets meer dan 20 procent in ASR. Dat belang is een overblijfsel van de nationalisatie van Fortis, waar ASR uit voortkomt, in oktober 2008.

Nederland was altijd al voornemens zijn belang in ASR geleidelijk af te bouwen. In juni werden al 25 miljoen aandelen geplaatst, waardoor het belang afnam van een kleine 37 tot ongeveer 21 procent. ASR laat weten zelf drie miljoen van de in totaal ruim dertig miljoen aangeboden aandelen in te kopen.

De geplande aandeleninkoop wordt gefinancierd uit eigen middelen en heeft volgens de verzekeraar een beperkte invloed op de solvabiliteitsratio. Het voornemen past in de strategie om aandeelhouderswaarde te creëren en terug te laten vloeien aan investeerders.

Hoeveel de verkoop de Nederlandse schatkist oplevert, is nog niet bekend. Die hangt onder meer af van de interesse van beleggers in de aangeboden aandelen.