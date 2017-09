IEA ziet vraag naar olie sterker toenemen

Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in zijn jongste maandrapport over de oliemarkt.

Vooral in Europa en de Verenigde Staten is de olieconsumptie in de eerste jaarhelft flink toegenomen. De ontwrichting die de orkanen Harvey en Irma hebben veroorzaakt in het zuiden van de VS zal naar verwachting zowel het aanbod als de vraag in het derde kwartaal drukken. Maar het IEA gaat ervan uit dat dit effect snel zal wegebben.

Voor heel 2017 rekent het IEA, dat veel westerse regeringen adviseert over hun energiebeleid, op een olievraag van 97,7 miljoen vaten per dag. Dat is 1,6 miljoen vaten meer dan een jaar eerder, een sterkere groei dan waar het agentschap tot dusver van uitging.