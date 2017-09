Chinese ondernemer toont interesse in failliet Air Berlin

Dat blijkt woensdag uit een brief die in handen is van de Duitse krant Bild.

Pang nam tien jaar geleden de voormalige militaire luchthaven in Parchim over. In de brief laat de ondernemer weten de activiteiten van Air Berlin deels aan dat vliegveld te willen koppelen.

"We geloven dat dit een win-winsituatie kan zijn voor zowel Air Berlin als Parchim Airport als we de basis van de luchtvaartmaatschappij naar ons vliegveld verleggen", aldus Pang.

Oproep ziekmeldingen

Naast Pang hebben onder meer easyJet, TUI fly, Ryanair, Thomas Cook-dochter Condor en Hans Rudolf Wöhrl interesse in Air Berlin. De Duitse minister van Verkeer Alexander Dobrindt roept piloten van de luchtvaartmaatschappij in Bild woensdag op om zich niet meer ziek te melden, omdat ze het overnameproces daarmee hinderen.

"Het faillissement van Air Berlin legt een grote druk op alle werknemers, niet in de laatste plaats vanwege de onzekerheid over de gevolgen voor arbeidsplaatsen", aldus Dobrindt tegen de krant. "Maar juist daarom is het belangrijk het bedrijf zo goed mogelijk te laten draaien en de klanten niet te benadelen."

Dinsdag meldden ruim tweehonderd piloten zich ziek en werden enkele tientallen vluchten geannuleerd. Woensdag zijn er tot nu toe 32 vluchten geschrapt, meldt Air Berlin. Vooral de luchthavens Berlin-Tegel en Düsseldorf zijn getroffen.