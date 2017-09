Verzekeraar ASR neemt Generali Nederland over

Dat maakt ASR woensdag bekend. De overname sluit volgens de verzekeraar goed aan bij de strategie om naast organische groei ook te groeien door middel van gerichte overnames.

In totaal bedraagt de overnamesom 200 miljoen euro. Naast het bedrag van 143 miljoen euro dat Generali ontvangt, wil ASR ook de kapitaalbuffer van het nieuwe dochterbedrijf versterken.

Met de overname verstevigt ASR naar eigen zeggen de marktpositie in ons land. Topman Jos Baeten: "Generali Nederland is een mooi bedrijf dat producten en diensten biedt die goed aansluiten bij ASR. Gezamenlijk vormen we een nog sterker bedrijf met een stevige positie in het intermediaire distributiekanaal."

Generali richt zich op schade- en levensverzekeringen, en heeft ongeveer 350 medewerkers in dienst in Nederland. In 2016 werd een omzet van 379 miljoen euro gerealiseerd.

De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond, maar moet eerst nog worden goedgekeurd door toezichthouders.

Kostenvoordeel

Vooral dankzij kostenvoordelen voorziet ASR een bijdrage van Generali Nederland aan het eigen netto operationeel resultaat van zo'n 30 miljoen euro.

De solvabiliteit, oftewel de mate waarin een verzekeraar in staat is aan zijn toekomstige verplichtingen te voldoen, daalt door de overname van 194 naar 185 procent. Maar daarmee ligt de kapitaalbuffer nog altijd ruim boven het minimaal vereiste niveau.

Verder levert de samenvoeging van IT-systemen bezuinigingen op. ''De jaarlijkse kosten van Generali Nederland liggen nu rond de 50 miljoen euro'', zei Baeten. ''Wij gaan ervan uit dat de helft daarvan kan worden bespaard.'' De integratie wordt naar verwachting in 2020 afgerond.

Arbeisplaatsen verloren

De activiteiten van Generali worden in de loop van 2018 naar de locaties van ASR overgebracht. Het hoofdkantoor van Generali in Diemen zal op den duur worden gesloten. ASR sluit niet uit dat er arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. ''Maar we gaan wel ons uiterste best doen om zo veel mogelijk mensen een plekje te geven en gedwongen ontslagen tot een minimum te beperken'', aldus Baeten.

ASR was sinds mei exclusief in onderhandeling met Generali. ''Maar wij zijn in december vorig jaar ook al eens in Italië geweest'', zei Baeten. Met deze overname is het bedrijf nog zeker niet uitgewinkeld, zei de topman verder. Vooral op het gebied van schade- en uitvaartverzekeringen en vermogensbeheer wil het bedrijf zich graag verder versterken.