Financieel directeur techbedrijf ASML vertrekt naar Bayer

Nickl werd in december 2013 naar ASML gehaald als opvolger van Peter Wennink, die toen zelf de hoogste baas is geworden bij de chipmachinefabrikant. Daarvoor was de Duitser financieel directeur bij het Amerikaanse technologiebedrijf Western Digital.

In een reactie zegt Wennink dat hij het liefst nog jaren samen had gewerkt met Nickl. Maar hij erkent ook dat de aanbieding van het veel grotere Bayer een fraaie kans is voor zijn financieel directeur.

Opvolger

Het bedrijf gaat direct op zoek naar een opvolger en hoopt die op korte termijn te kunnen presenteren, zei een woordvoerder.

De komende maanden zal volgens Wennink hard gewerkt worden aan een soepele overdracht, zodat de groeidoelstellingen van ASML niet in het gedrang komen.

Omzet van 10 miljard

Het technologiebedrijf mikt op een omzet van minstens 10 miljard euro in 2020. Dat zou bijna een verdubbeling betekenen ten opzichte van 2013, het jaar waarin Nickl aantrad.

ASML profiteert sindsdien van een sterk toenemende vraag naar steeds kleinere en krachtigere chips. Het Veldhovense bedrijf wist daarnaast een geheel nieuwe technologie voor de productie van halfgeleiders klaar te stomen voor de markt.

Met die machines op basis van extreem ultraviolet licht (EUV) heeft het een enorme voorsprong genomen op de concurrentie.