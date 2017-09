Meer omzet voor Holland Casino ondanks dalende bezoekersaantallen

De groei is gerealiseerd ondanks een afnemend bezoekersaantal, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Het aantal bezoekers liep met 3 procent terug, maar dat werd gecompenseerd door een toename van 6 procent in de gemiddelde besteding per bezoek.

Het bedrijfsresultaat bedraagt na aftrek van vennootschapsbelasting 30 miljoen euro.

Volgens topman Erwin van Lambaart laten de cijfers de veerkracht van het bedrijf zien. "We hebben door de onrustige periode rondom de cao-onderhandelingen geen makkelijk voorjaar gehad. Maar we liggen nog steeds goed op koers en de onderliggende positieve trend van de afgelopen jaren zet duidelijk door."

Het staatsgokbedrijf zal blijven investeren, meldt Van Lambaart. Zo wordt er geld gestoken in de "kwaliteit en professionaliteit van medewerkers" en zal er worden geïnvesteerd in het spelaanbod. Het is nog niet volledig te overzien welke impact de grote brand in het casino van Groningen heeft.