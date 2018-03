Acties in de zuivel op komst

FNV Bondgenoten stelde de werkgevers vrijdag een ultimatum. Uiterlijk donderdag middernacht moet de NZO tegemoet komen aan de eisen van de vakbeweging, anders dreigen de bonden de fabrieken van onder meer Campina en Friesland Coberco plat te gooien.

4 procent loonsverhoging

De vakbonden willen voor de circa 11.000 werknemers in de zuivel 4 procent loonsverhoging in een jaar tijd. Daarnaast vragen ze een eindejaarsuitkering van 0,5 procent. Dat is verkeerd gevallen bij de NZO. "Een looneis van 4,5 procent is werkelijk vijf bruggen te ver. Het ligt meer dan 1 procent boven de gemiddelde loonstijging van 3,3 procent. Als we daar op ingaan, prijzen we ons volledig uit de markt", aldus een NZO-woordvoerder.

Volgens de werkgevers zijn de bonden aan de beurt om richting de werkgevers te bewegen. "Wij zijn al naar hen opgeschoven en we moeten oppassen dat we ons niet uit de markt prijzen", aldus de zegsman.

In de vierde en laatste onderhandelingsronde half mei hebben de werkgevers een eindbod op tafel gelegd van in totaal 6,25 procent in twee jaar. Eerder boden zij nog voor dezelfde periode 5,5 procent. Bij een tweejarige CAO wil de CNV Bedrijvenbond minimaal 7 procent meer salaris.

De NZO gaat zich begin volgende week beraden op de situatie. Volgens de zegsman zijn er weinig mogelijkheden. "Ingaan op deze eisen van de bonden doen we in ieder geval niet." Hij sluit juridische stappen niet uit om eventuele acties af te wenden.