KPMG ziet flinke winsttoename

De gunstige ontwikkeling van de winst kwam vooral door het in de hand houden van de kosten en beƫindiging van slecht renderende bedrijfsonderdelen. De omzet van KPMG Nederland bedroeg over het afgelopen boekjaar 569 miljoen euro. Dat is 1,5 procent meer dan een jaar eerder. Exclusief de verkoop van bedrijfsonderdelen nam de omzet met 3,7 procent toe.

De omzet van het Nederlandse onderdeel is hoger dan die van de holding, omdat in KPMG Nederland de omzet van de belastingtak KPMG Meijburg is inbegrepen. Dit onderdeel wist het afgelopen jaar flink te profiteren van de voortdurende veranderingen in de fiscale wetgeving.

Drukte

KPMG is, net als concurrent PricewaterhouseCoopers, naarstig bezig om nieuwe accountants binnen te halen wegens de drukte door onder meer de nieuwe internationale accountantsregels (IFRS), die volgend jaar worden ingevoerd. "Het is niet een kwestie van hoeveel mensen we willen hebben, maar hoeveel zijn er", aldus bestuurslid J. van Everdingen.

Ook KPMG heeft het afgelopen jaar opdrachten moeten laten lopen omdat er niet voldoende specialisten in huis waren. Het accountantskantoor hoopt het lopende jaar zijn personeelsbestand van 4000 uit te breiden met ongeveer 400 mensen. In het afgelopen boekjaar werden 350 mensen aangetrokken.

KPMG verwacht voor dit jaar een "geringe" toename van de omzet en een verdere verbetering van de winst.