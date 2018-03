'Toekomst euro blijft bron van zorg'

Die toekomst hangt de komende tijd vooral af van de ontwikkelingen rond de Brexit en de uitkomsten van verkiezingen in bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland, zei risicodirecteur Wilfred Nagel. Hij wees er daarbij op dat de eurozone alleen een economische unie vormt, geen politieke. "Daarom is er politieke wil nodig om die unie in stand te houden. Daar gaan de verkiezingen in diverse landen de komende tijd over.''

Het aanstaande vertrek van de Britten uit de EU zou volgens Nagel als "een katalysator'' kunnen werken voor het anti-Europasentiment in andere landen, waardoor het voortbestaan van de euro opnieuw onder druk kan komen te staan. "De crisis is niet zo acuut als in 2011, dus we verwachten niet dat er nú iets gebeurt. Maar alles hangt af van de verkiezingen'', viel bestuursvoorzitter Ralph Hamers hem bij.

Evenwicht

De stabiliteit van de eurozone is voor ING dan ook een grotere zorg dan bijvoorbeeld spanningen in de landen aan rand van Europa, zoals Turkije en Oekraïne. Om niet te zeer te worden verrast door ontwikkelingen probeert de bank bezittingen en verplichtingen in afzonderlijke landen zoveel mogelijk in evenwicht te houden.

ING werkt al ruim vijf jaar met scenario's waarin een toekomst zonder euro wordt nagebootst. Die bieden echter geen eenduidig antwoord, aldus Nagel. "Er spelen heel veel aannames. Vallen landen daadwerkelijk terug op eigen munten? Om hoeveel landen gaat het en gaan die allemaal hun eigen weg? Welke waarde krijgen hun munten en hoe ontwikkelt die waarde zich? Die vragen scherpen in ieder geval de gedachten.''