Premies fietsverzekering flink omhoog door diefstal

De premie verschilt bovendien per regio, van nog geen 100 euro per jaar in kleine gemeenten tot 300 euro in Rotterdam en zelfs 400 euro in Amsterdam. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

In april lanceerden verzekeraars, branche- en belangenorganisaties en de politie de campagne 'Stop fietsdiefstal'. Die wijst mensen erop dat ze hun dure e-bike of gewone fiets vast moeten zetten, bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal en dat het loont om een tweede, extra slot te gebruiken.

Vooral criminelen uit Oost-Europa zijn verantwoordelijk voor de vele fietsendiefstallen, meldt het AD dinsdag. ''Gestolen fietsen gaan met grote aantallen tegelijk de grens over'', zegt directeur Douwe Boeijenga van verzekeraar ENRA in de krant.