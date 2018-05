Frankrijk zet strategische olievoorraad in vanwege blokkades

''Ja, een bescheiden hoeveelheid is aan de reserves onttrokken. Dat is goedgekeurd door de regering, de enige instantie die dat kan doen'', bevestigt Catherine Enck, woordvoerster van de Franse organisatie voor de olie-industrie (UFIP).

UFIP-directeur Francis Duseux verklapte woensdag dat de bedrijfstak sinds maandag gebruikmaakt van deze mogelijkheid om de vakbondsacties het hoofd te bieden.

''Elke dag gebruiken we het equivalent van ongeveer de dagelijkse consumptie. In het slechtste scenario, als de situatie zo gespannen blijft, dan kunnen we dat drie maanden volhouden'', zei hij in een radio-interview met RMC.

Noodvoorraden

Het is voor het eerst sinds 2010 dat de Franse overheid besloten heeft de noodvoorraden benzine en diesel in te zetten. De politie trad woensdag in alle vroegte op tegen de afsluiting van een brandstofdepot in Douche-les-Mines, in het noorden van het land.

Met behulp van waterkanonnen werden zo'n tachtig leden van de machtige vakbond CGT, die zich verzet tegen een nieuwe arbeidswet, verdreven.

Strijdlustig

De CGT is onverminderd strijdlustig. Er is ook een staking van 24 uur uitgeroepen voor de kerncentrale in Nogent-sur-Seine. ''We gaan door'', zei CGT-leider Philippe Martinez.

Het personeel van andere nucleaire energiebedrijven vergadert woensdag over een werkonderbreking. Bovendien zijn er ook plannen om het metro- en treinverkeer plat te leggen.