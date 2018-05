Standard Investment krijgt groen licht voor overname Burger King Nederland

Er blijft na de overname genoeg concurrentie over, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geconcludeerd.

Het fastfoodbedrijf wordt van de hand gedaan door Citoyen Food Group, zo is op 4 februari al aangekondigd.

Burger King Nederland bestaat uit 27 restaurants. Er werken zo’n veertienhonderd mensen. Het bedrijf is een franchisenemer van de Amerikaanse hamburgerketen. In totaal telt Nederland zestig vestigingen van Burger King, de rest is in handen van een andere eigenaar.

De investeringsmaatschappij is van plan meer restaurants van Burger King te gaan openen. "Het is voor ons een kans om een goedlopende onderneming naar een hoger niveau te tillen", zei Hendrik Jan ten Have, partner bij Standard Investment, hier eerder over.