Wall Street bouwt winst overtuigend uit

De winst kwam pas in het laatste uur overtuigend op de borden. De handel was gedurende de dag onrustig. De indices openden hoger, schoten vervolgens kort in de min, maar doken toch weer in de plus. Analisten schreven het volatiele karakter toe aan de rally van woensdag. "Dit vervolg is een teken dat de markt zich consolideert", zei een van hen.

Gestegen industriële productie

Beleggers putten vooral moed uit de gestegen industriële productie in de Verenigde Staten. Die was in juli voor de zevende opeenvolgende maand hoger. Ook was er hoop op een hersteld vertrouwen in de economie nu veel bedrijven hun resultaten hebben gedeponeerd bij beursautoriteit SEC.

Een daling van een belangrijke fabrikantenindex legden beleggers naast zich neer, evenals het hogere aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

Boeing stijgt verrassend

Op de Dow stegen de detailisten McDonalds met 5 procent en Wal-Mart met 4 procent. Ondanks de dalende fabrikantenindex klommen Honeywell en Boeing met respectievelijk ruim 4 procent en ruim 3 procent. Dat was des te opvallender, daar beide concerns actief zijn in de luchtvaartindustrie.

Juist vliegtuigmaatschappijen verkeren al een tijd in de problemen. UAL, moederbedrijf van de noodlijdende luchtvaartonderneming United Airlines, waarschuwde woensdag na het sluiten van de beurs nog voor een mogelijk bankroet. Het aandeel dook bij opening direct 20 procent naar beneden, maar stond bij het slot triomfantelijk 10 procent hoger. Het was volgens een handelaar alsof beleggers het bedrijf een steuntje in de rug gaven.

De euro noteerde aan het einde van de handel in New York 0,9820 dollar. Dat was licht hoger dan eerder op de dag in Amsterdam. De Europese munt eindigde de handel daar nog op 0,9810 dollar.